Aktien New York Schluss: Kursgewinne vor dem Truthahnfest

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Erntedankfest haben die US-Börsen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,53 Prozent auf 35 273,03 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 4556,62 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 kletterte um 0,43 Prozent auf 16 001,39 Zähler.

Konjunkturdaten fielen überwiegend stark aus. Sie deuten somit auf eine robuste Wirtschaftsentwicklung in den Vereinigten Staaten bei weiter hohen Preisen hin, sodass die US-Notenbank ihre Zinsen weiter hochhalten muss. Den Kursgewinnen am Aktienmarkt tat dies aber keinen Abbruch. Denn Anleger setzen nach wie vor auf baldige Zinssenkungen. Es herrscht Zuversicht, dass die Inflation im Griff ist.

An diesem Mittwoch fand an den US-Börsen der letzte Handelstag in dieser Woche in voller Länge statt. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving geschlossen. Am Freitag dann endet ein verkürzter Handel bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit./ajx/ngu