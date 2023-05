Aktien New York Schluss: Kräftige Erholung dank Apple und Arbeitsmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple haben den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es im frühen Handel mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,65 Prozent auf 33 674,38 Punkte nach oben. Damit fiel die Bilanz der ersten Maiwoche mit einem Minus von 1,2 Prozent gleichwohl enttäuschend aus. Der Mai gilt erfahrungsgemäß als schwacher Börsenmonat.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,85 Prozent auf 4136,25 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg sogar um 2,13 Prozent auf 13 259,13 Punkte, er erreichte den höchsten Stand seit August 2022. Hier halfen nicht zuletzt die hohen Kursgewinne des Schwergewichts Apple./bek/he