Aktien New York Schluss: Gewinne nach schwacher Vorwoche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Nach der schwachen Vorwoche legten die wichtigsten Indizes deutlich zu. Das Umfeld für Aktien ist Beobachtern zufolge weiterhin recht robust, auch wenn die Zinspolitik der US-Notenbank im Hintergrund immer noch für Verunsicherung sorgt. Die jüngsten Konjunkturdaten deuteten auf eine Wirtschaft hin, die sich nur sehr langsam abschwächt, sagte Analyst Paul Nolte vom Vermögensverwalter Murphy & Sylvest Wealth Management.

Der Dow Jones Industrial stieg um 1,16 Prozent auf 35 473,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,90 Prozent auf 4518,44 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 15 407,85 Punkte nach oben./la/he