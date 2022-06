Aktien New York Schluss: Dow stagniert bei steigenden Renditen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche ist am Montag an der Wall Street wieder Tristesse eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss nach einem lethargischen, an Impulsen armen Handel mit 0,20 Prozent im Minus bei 31 438,26 Punkten. Robuste Daten aus der US-Industrie stützen Ökonomen zufolge die Erwartung rasch und kräftig steigender Zinsen in den USA. Am Anleihemarkt stiegen denn auch die Renditen wieder, das hielt die Aktienkurse zurück.

Der technologielastige Nasdaq 100 lag zuletzt mit 0,81 Prozent tiefer im Minus bei 12 008,24 Zählern. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,30 Prozent auf 3900,11 Zähler./bek/men