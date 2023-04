Aktien New York Schluss: Dow schwächelt - Microsoft hilft Nasdaq auf die Sprünge

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend starke Quartalszahlen von Microsoft haben am Mittwoch den technologielastigen Nasdaq-Börsen leichten Auftrieb gegeben. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab dagegen nach. Auch allgemein war die Stimmung bei Standardwerten eher gedrückt. Das war nicht zuletzt den seit Dienstag wieder aufgeflammten Sorgen rund um den US-Bankensektor geschuldet.

Der Dow Jones verlor letztlich 0,68 Prozent auf 33 301,87 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,38 Prozent auf 4055,99 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zugleich um 0,64 Prozent auf 12 806,49 Punkte zu.

An der Wall Street herrscht wieder Unsicherheit. Nach den Worten des Marktexperten Timo Emden ist die "Furcht vor einem weiteren Bankenbeben" in die Köpfe von Anlegern zurückgekehrt . "Im Fokus steht dabei abermals die First Republic Bank." Sie löse einmal mehr Sorgen vor erneuten Turbulenzen samt möglicher Ansteckungseffekte in der Branche aus./ck/he