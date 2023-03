Aktien New York Schluss: Dow leicht erholt - Nervosität zwischenzeitlich hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt im Plus geschlossen. Damit machten sie einen Teil ihrer deutlichen Vortagesverluste wett. Neue Aussagen der US-Finanzministerin stützten die Stimmung, nachdem Janet Yellen am Vortag noch erheblich zum Rückschlag an der Wall Street beigetragen hatte.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem kleinen Erholungsgewinn von 0,23 Prozent auf 32 105,25 Punkte. Am Vortag, als die US-Notenbank Fed wie erwartet den Leitzins moderat angehoben hatte, war der bekannteste Wall-Street-Index um 1,6 Prozent abgesackt. Dazu beigetragen hatte Händlern zufolge vor allem die Aussage von Yellen, dass es eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems nicht geben werde. Am Donnerstag sagte sie, dass die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Maßnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen.

Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 3948,72 Zähler aus dem Handel. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,29 Prozent auf 12 729,23 Punkte nach oben./ck/jha/