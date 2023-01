Aktien New York Schluss: Deutliches Plus zum Wochenende - Tech-Rally

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von Techwerten haben die US-Aktienmärkte am Freitag klare Gewinne verbucht. Gestützt hätten Spekulationen, dass ein Großteil der schlechten Unternehmensnachrichten bereits eingepreist sei, hieß es am Markt. Die Technologietitel an der Nasdaq profitierten von unerwartet guten Quartalszahlen von Netflix und zogen überdurchschnittlich an.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 33 375,49 Punkte. Damit reduzierte der US-Leitindex sein Minus für die abgelaufene Woche auf rund 2,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,89 Prozent auf 3972,61 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 2,86 Prozent auf 11 619,03 Punkte zu, womit der 2022 besonders gebeutelte Index nun schon die dritte Gewinnwoche in Folge hinter sich hat./edh/mis