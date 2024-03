Aktien New York Schluss: Deutliche Gewinne nach Verbraucherpreisen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben nach einem trägen Wochenstart am Dienstag deutlich zugelegt. Allerdings reagierten die Aktienkurse erst mit einiger Verzögerung positiv auf US-Inflationsdaten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 39 005,49 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,12 Prozent auf 5175,27 Punkte nach oben, während der technologielastige Nasdaq 100 1,49 Prozent auf 18 219,12 Punkte gewann. Damit nahmen die Indizes wieder Kurs auf ihre Rekordhochs.

Die Verbraucherpreise für den Februar belegten eine überraschende Beschleunigung des Preisauftriebs. Analysten hatten eine zum Vormonat unveränderte Inflationsrate erwartet. Dagegen ging die Kerninflationsrate zurück - wenn auch nicht so deutlich wie prognostiziert. Sie ist für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtig. Denn sie gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden.

Eine erste Zinssenkung vor der Jahresmitte "dürfte nun endgültig vom Tisch sein", schrieb Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Am Markt gehen viele Anleger aber nach wie vor davon aus, dass im Juni die lang ersehnte Wende in der Geldpolitik kommt./gl/jha/