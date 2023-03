Aktien New York Schluss: Anleger meiden Aktien wegen hoher Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts hartnäckig hoher Zinsen an den Kapitalmärkten haben sich die Investoren an den US-Börsen auch am Mittwoch zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial schloss 0,02 Prozent höher bei 32 661,84 Punkten. Zwischenzeitlich fiel der Index auf den tiefsten Stand seit November. Vor höheren Verlusten bewahrten den Dow vor allem die Kursgewinne klassischer Industriewerte wie Caterpillar , 3M und Dow Inc .

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zur Wochenmitte erstmals seit fast vier Monaten über die Marke von vier Prozent. Das sei doppelt so viel wie die durchschnittliche Dividendenrendite der 500 Unternehmen im S&P 500 Aktienindex, schrieb Seema Shah, Stratege von Principal Asset Management. In diesem Umfeld gingen Anleger lieber auf Nummer sicher und in Staatsanleihen. Die "goldene Ära" niedriger Inflation und niedriger Zinsen sei Vergangenheit.

Der S&P 500 gab um 0,47 Prozent auf 3951,39 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel mit 0,86 Prozent auf 11 938,57 Zähler etwas weiter zurück./bek/he