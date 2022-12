Aktien New York Schluss: Anleger gehen mutig in die Woche der Notenbanken

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger in den USA Mut bewiesen. Der Dow Jones Industrial gewann letztlich fast 1,6 Prozent auf 34 005,04 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,4 Prozent auf 3990,56 Punkte. Auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 , der zwischenzeitlich im Minus lag, kletterte um 1,2 Prozent auf 11 706,44 Punkte.

Die Devisenexperten der Commerzbank sprechen von einem "Fed/EZB-Doppelwumms", angesichts der am Donnerstag nur einen Tag nach der Fed anstehenden Leitzinsentscheidung in der Eurozone. Für beide Zentralbanken werde es zu früh sein, mit Blick auf die Inflationsentwicklung bereits Entwarnung zu geben. Der Markt rechne allerdings mit einer rasch fallenden Teuerungsrate, so die Experten. Zuletzt hatten die Erzeugerpreise diesbezüglich enttäuscht. Am Dienstag steht mit den US-Verbraucherpreisdaten für November der nächste wichtige Signalgeber für die amerikanische Geldpolitik auf der Agenda.

Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird. In den vergangenen vier Sitzungen hatte die Fed um jeweils 0,75 Punkte erhöht./ag/men