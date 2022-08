Aktien New York: Richtungsloser Handelsstart - Dow über 34 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholungs-Rally haben sich die US-Börsen am Dienstag zunächst ohne klare Richtung präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street höher notierten, verzeichneten die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq Verluste. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Indizes. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen...