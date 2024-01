Aktien New York: Rekordjagd geht nach Pause weiter - Dow ziert sich

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte hat die US-Technologiebörse Nasdaq ihre am Vortag unterbrochene Rekordjagd wieder aufgenommen. Auch dank starker Quartalszahlen von Netflix legte der Auswahlindex Nasdaq 100 am Mittwoch in der ersten Handelsstunde um 0,71 Prozent auf 17 528,53 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,34 Prozent auf 4881,04 Punkte und erreichte ebenfalls erneut eine Bestmarke. Dagegen blieb der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 37 941,70 Punkte etwas unter seinem Rekordwert vom Montag.

Netflix-Papiere sprangen um rund 13 Prozent auf 556,50 US-Dollar hoch und waren damit so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren. Der Streamingdienst-Anbieter hatte im vergangenen Quartal mit einem Zuwachs von mehr als 13 Millionen Kunden die Erwartungen am Markt weit übertroffen. Beobachter sehen dies als Erfolgsbeleg für die neue Unternehmensstrategie, das Teilen eines Zugangs per Weitergabe des Passworts zu unterbinden und die Kunden zum Abschluss eines eigenen kostenpflichtigen Abos zu bewegen.

Auch überraschend gute Nachrichten des niederländischen Chipausrüsters ASML beflügelten die Stimmung im Tech-Sektor. Dessen im Nasdaq 100 gelistete Anteilscheine gewannen als zweitbester Indexwert 7,5 Prozent. Die Aktien der Chiphersteller AMD und Nvidia legten um 4,5 beziehungsweise 2,7 Prozent zu./gl/he