Aktien New York: Moderate Verluste nach zwei starken Handelstagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen seit Wochenbeginn ist es an den US-Börsen am Mittwoch etwas bergab gegangen. Trotz der überwiegend erneut starken Unternehmenszahlen notierte der Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn 0,12 Prozent im Minus bei 30 485,92 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,47 Prozent auf 3702,40 Punkte, und für den mit Technologietiteln gespickten Nasdaq 100 ging es um 0,22 Prozent auf 11 123,59 Zähler nach unten.

"Bislang zeigt sich der Oktober von seiner goldenen Seite", schrieb Marktexperte Christian Henke von IG Markets mit Blick auf die Quartalsberichte. Die überraschend starken Unternehmenszahlen bezeichnete er als "Balsam für die Nerven der Anleger". Auf der Konjunkturseite bleibe hingegen alles beim Alten, weshalb Henke infrage stellt, ob der jüngste Aufwind an der Börse mehr als eine Bärenmarktrally ist. Aktuelle US-Daten aus der Bauwirtschaft fielen durchwachsen aus: Einem überraschenden Anstieg bei den Genehmigungen im September stand ein überraschend deutlicher Rückgang bei den Baubeginnen gegenüber.

Auch Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar bezweifelt, dass der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt bereits hinter sich hat. Die deutliche Mehrheit der US-Fondsmanager halte ihr Geld noch zurück, weil sie mit einem weiteren Kursverfall rechne, zitierte der Experte von Robomarkets aus einer Umfrage der Bank of America. "Sollten den Fondsmanagern die Kurse nun weiter davonlaufen, müssten sie wohl oder übel auf den Zug aufspringen, was die Aufwärtsbewegung noch beschleunigen dürfte."/gl/he