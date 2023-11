Aktien New York: Moderate Verluste nach starkem Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit Ende Oktober laufende Erholungsrally an den US-Börsen ist am Dienstag ins Stocken geraten. In der wegen des bevorstehenden Erntedank-Feiertags verkürzten Handelswoche werden die Anleger allmählich wieder vorsichtiger. In den vergangenen drei Wochen hatten die wichtigsten US-Indizes wegen Hoffnungen zugelegt, dass die Zinsen in den USA den Zenit erreicht haben dürften.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelsstunde 0,21 Prozent auf 35 077,52 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 4535,73 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor den höchsten Stand seit 22 Monaten erreicht hatte, sank um 0,56 Prozent auf 15 937,28 Zähler./ck/ngu