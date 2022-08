Aktien New York: Moderate Verluste vor Fed-Protokoll - Dow unter 34 000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Bekanntgabe des Protokolls der vergangenen US-Notenbanksitzung haben die Anleger an der Wall Street am Mittwoch mit Vorsicht agiert. Das Protokoll könnte Hinweise auf das Ausmaß weiterer Leitzinsanhebungen geben. Vor dem Börsenstart wurden bereits Juli-Daten aus dem US-Einzelhandel veröffentlicht, die etwas hinter den Erwartungen zurückblieben....