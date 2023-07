Aktien New York: Leichte Verluste nach Jobbericht

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag auf das konjunkturelle Highlight der Woche mit leichten Kursverlusten reagiert. Die Nachrichtenlage ist gemischt: Zwar ist die Beschäftigung in den USA im Juni weniger stark gestiegen als erwartet, gleichzeitig haben die Stundenlöhne aber stärker zugelegt als angenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab daraufhin im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 33 849 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,14 Prozent auf 4406 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,10 Prozent auf 15 074 Punkte nach./bek/he