Aktien New York: Leichte Verluste - Daten ohne Auswirkung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Montag im Handelsverlauf etwas tiefer notiert. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Kurse. So legte der Indikator für die Industriestimmung im Bundesstaat New York im April unerwartet deutlich zu. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt war im April erwartungsgemäß besser.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,19 Prozent tiefer bei 33 820,76 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,29 Prozent auf 4125,84 Punkte. Der Nasdaq 100 fiel um 0,60 Prozent auf 13 000,92 Zähler.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Merck & Co mit einer Übernahme im Anlegerfokus. Der Pharmakonzern will die Biotech-Firma Prometheus Biosciences für 200 US-Dollar je Prometheus-Aktie kaufen. Merck & Co will damit sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht. Die Anteilscheine der Biotechfirma schnellten um knapp 70 Prozent auf 193 Dollar in die Höhe. Die Aktien von Merck & Co sanken um ein halbes Prozent.

Die A-Aktien von Alphabet verloren drei Prozent. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf interne Mitteilungen, dass der Elektronikriese Samsung erwägt, die Alphabet-Tochter Google durch Microsofts Bing als Standardsuchmaschine auf seinen Geräten zu ersetzen.

Die Titel von State Street sackten um fast elf Prozent ab. Das Geldinstitut enttäuschte mit seinen Nettozuflüssen im ersten Quartal. In dessen Sog büßten die Anteilscheine der Bank of New York Mellon als schwächster Wert im S&P-100-Index knapp sechs Prozent ein.

Die Anteilsscheine von Moderna fielen um siebeneinhalb Prozent und waren damit das Schlusslicht im Nasdaq 100. Eine am Sonntag veröffentlichte Studie wies auf eine misslungene Grippeforschung des Impfstoffherstellers hin. Bereits in der Vorwoche hatte Moderna die Anleger mit einer erfolglosen Studie mit Grippepatienten enttäuscht./edh/he