Aktien New York: Leichte Verluste nach Angriff von Hamas auf Israel

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts hat am Montag die US-Börsen nur etwas belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,04 Prozent auf 33 392,62 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Abschlag von 0,25 Prozent auf 4297,86 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,56 Prozent auf 14 889,36 Zähler nach unten.

Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Die Kämpfe gehen auch zwei Tage nach dem Angriff weiter.

An den Märkten wird eine Ausweitung des Konflikts befürchtet. Zwar haben sich einige Länder wie Saudi-Arabien Israel zuletzt tendenziell angenähert. Das Verhältnis zu Iran ist aber nach wie vor schlecht. Zudem gilt das Land als Unterstützer von Hamas. Iran liegt auch direkt an der Straße von Hormus, die für den Seetransport von Rohöl eine erhebliche Bedeutung hat./ajx/he