Aktien New York: Kursverluste vor allem an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Kursverluste vor allem an der US-Technologiebörse Nasdaq haben am Dienstag den frühen Aktienhandel an der Wall Street geprägt. Der Nasdaq 100 verlor 0,9 Prozent auf 17 525 Punkte und testete die Marke von 17 500 Zählern. Vor allem Schwergewichte aus der Halbleiterbranche wie Nvidia , Applied Materials und AMD gerieten unter Druck.

Die eher von klassischen Industrie-, Konsum- und Finanztiteln dominierten Börsenbarometer Dow Jones Industrial und S&P 500 hielten sich besser. Der Dow lag mit 0,1 Prozent auf 38 595 Punkte nur moderat im Minus. Der S&P 500 gab um 0,6 Prozent auf 4977 Zähler nach und fiel wieder unter die runde 5000er-Marke./bek/zb