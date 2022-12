Aktien New York Eröffnung: Schlechte Stimmung - Dow unter 33 000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltende Enttäuschung an den US-Börsen über die künftige Geldpolitik hat am Freitag weiter auf die Kurse gedrückt. Die Aussichten auf weitere Kursgewinne zum Jahresende hin schwänden, nachdem die großen Notenbanken die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen enttäuscht hätten, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn büßte der Leitindex Dow Jones Industrial 1,09 Prozent auf 32 841,62 Punkte ein. Damit notierte er erstmals seit gut fünf Wochen wieder unter der Marke von 33 000 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,15 Prozent auf 3850,97 Punkte. Der technologielastige und zuletzt besonders gebeutelte Nasdaq 100 verlor hingegen nur 0,73 Prozent auf 11 262,44 Zähler.

Mit dem sich abzeichnenden dritten Verlusttag nacheinander winkt auch die zweite Verlustwoche in Folge. Vor allem am Donnerstag war es mit den Aktienkursen in New York deutlich bergab gegangen./gl/men