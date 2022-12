Aktien New York Eröffnung: Kaum Bewegung nach jüngsten Kursverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Dienstag nur wenig. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen in der Welt achteten, hieß es. Zuletzt hatte die Enttäuschung angesichts einer überraschend restriktiven künftigen Geldpolitik in den USA auf die Stimmung gedrückt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,15 Prozent auf 32 807,86 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich bei 3820,67 Punkten kaum vom Fleck. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es geringfügig auf 11 082,39 Punkte nach unten./la/he