Aktien New York: Erneut enttäuschende Preisdaten dämpfen die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Preisdaten aus den USA nehmen den New Yorker Indizes am Freitag nahe ihrer Rekordkurse den Wind aus den Segeln. Die Erzeugerpreise waren im Januar in den Vereinigten Staaten etwas stärker gestiegen als erwartet. Dies könnte für Marktteilnehmer, die auf bald sinkende Zinsen setzen, erneut eine schlechte Nachricht sein.

Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,42 Prozent im Minus bei 38 608,64 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,23 Prozent auf 5017,95 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 gab um 0,13 Prozent auf 17 821,78 Punkte nach. Alle drei Indizes hatten sich nach Rücksetzern am Dienstag zuletzt zwei Tage erholt und wieder ihren Bestmarken genähert.

Die Anleger hatten am Vortag noch einen Haken an bereits enttäuschende Inflationszahlen gemacht, die am Dienstag nach den Rekorden zu Wochenbeginn für einen Kursrücksetzer gesorgt hatten. Nun könnten die Erzeugerpreisdaten die Sorgen vor womöglich noch länger hohen Zinsen abermals befeuern. Zuletzt waren solche Ängste der Investoren aber auch mit dem Vertrauen in eine weiche Landung der Wirtschaft abgewogen worden./tih/he