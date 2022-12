Aktien New York: Enttäuschende Erzeugerpreise belasten die Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Signale einer weiterhin hohen Inflation haben die New Yorker Börsen am Freitag belastet. So schwächte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im November weniger ab als erwartet, wenngleich die Dynamik im Vergleich zum Vormonat etwas nachließ. Die Daten gelten als Vorbote für die Verbraucherpreis-Zahlen und den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

So bleibt der Druck auf die Fed mit Blick auf weitere Zinserhöhungen erst einmal hoch. Zudem hellte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend deutlich auf. Solche Signale konjunktureller Stärke könnten der Fed Argumente liefern, dass die US-Wirtschaft weitere deutliche Zinserhöhungen verkraften kann.

Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,33 Prozent auf 33 670,07 Punkte, sodass er aktuell im Wochenverlauf zwei Prozent verloren hat. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,25 Prozent auf 3953,59 Zähler. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 sank ähnlich moderat auf 11 612,63 Punkte. Sein Wochenminus beträgt noch rund drei Prozent beträgt./tih/mis