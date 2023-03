Aktien New York: Einbußen im Technologiesektor belasten Börsen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem erfreulichen Wochenauftakt ist es am Dienstag mit der Kurserholung schon wieder vorbei. Es waren vor allem die Kursverluste von Technologietiteln, welche die Börsenindizes nach unten drückten. Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,39 Prozent auf 32 305,88 Punkte nach. Hier belasteten die Verluste der Tech-Schwergewichte Microsoft und Apple .

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,63 Prozent auf 3952,47 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es mit minus 1,21 Prozent auf 12 520,23 Punkte deutlich stärker nach unten. Auch hier wirkten sich die Abschläge von Indexschwergewichten wie Alphabet , Apple, Amazon und Microsoft negativ aus.

Im Dow Jones Industrial lagen die Aktien von Walgreens mit plus 3,3 Prozent klar an der Spitze. Die Drogerie- und Apothekenkette übertraf im zweiten Geschäftsquartal mit dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen von Analysten.

Um 4,5 Prozent zogen die Papiere des Fahrdienstvermittlers Lyft an. Die Firmengründer Logan Green und John Zimmer ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück. Mitte April soll der frühere Amazon- und Microsoft-Manager David Risher den Chefposten übernehmen. Green und Zimmer bleiben jedoch im Verwaltungsrat, der dem Vorstand übergeordnet ist. Aus dem Tagesgeschäft wollen sie sich aber künftig heraushalten.

Aufspaltungspläne gab der chinesische Online-Handelsriese Alibaba bekannt. Er will sich in sechs Teile gliedern und so zu einer Tech-Holding werden. Der Schritt sehe die Bereiche Online-Handel, Medien und Cloud vor, die zum entsprechenden Zeitpunkt Kapitalmaßnahmen oder Börsengänge prüfen würden, teilte das Unternehmen mit. Die anderen drei Bereiche seien lokale Dienstleistungen, Logistik und Unterhaltung. Die Aktien von Alibaba schnellten um 14 Prozent nach oben.

Die Aktien des Medienkonzerns Fox Corp litten unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der Bank of America. Auf dem höheren Kursniveau sah Analystin Jessica Reif Ehrlich keinen Kurstreiber mehr und senkte die Aktien von "Buy" auf "Neutral". Fox-Aktien verloren 2,8 Prozent./bek/he