Aktien New York: Dow zieht dank Salesforce wieder an - Starker November

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag dank starker Salesforce-Zahlen wieder angezogen. Die anderen wichtigen US-Indizes hinkten hingegen hinterher. Erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten und wöchentliche Arbeitslosenzahlen gaben den Aktienkursen ebenso wenig Impulse wie ein starker Einkaufsmanagerindex und Daten vom Immobilienmarkt.

Über eine halbe Stunde nach dem Handelsstart stieg der New Yorker Leitindex um 0,69 Prozent auf 35 675,94 Punkte. Für den an diesem Donnerstag zu Ende gehenden November zeichnet sich damit ein Plus von knapp acht Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 sank zuletzt um 0,05 Prozent auf 4548,35 Zähler, während der technologielastigen Nasdaq 100 0,53 Prozent auf 15 902,43 Punkte verlor. Beide Indizes können aber ebenfalls starke Monatsbilanzen vorweisen - insbesondere der Nasdaq 100, der auch im bisherigen Jahresverlauf die Nase weit vorn hat./gl/he