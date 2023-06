Aktien New York: Dow wenig bewegt - Apple treibt Tech-Sektor an

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder etwas mehr der Normalität gewichen. Die Anleger ließen es an der Wall Street etwas langsamer angehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich im frühen Handel prozentual unverändert bei 33 764,41 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es aber um 0,25 Prozent auf 4293,09 Zähler aufwärts.

Besonders im Blickfeld stand zum Wochenstart aber wieder der Technologiesektor, weil man sich von Apple mit der Vorstellung einer Mixed-Reality-Brille das nächste große Produkt verspricht. Der Apple-Aktie verhalf die Fantasie der Anleger zu einem Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq 100 Index schaffte ein Plus von 0,38 Prozent auf 14 601,21 Punkte.

Wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am 14. Juni werden am Montag wohl noch diverse Wirtschaftsdaten kritisch beäugt. Vor allem dürfte dies für den ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und Auftragsdaten aus der US-Industrie am Nachmittag gelten./tih/men