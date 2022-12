Aktien New York: Dow vorsichtig stabilisiert - Nasdaq nochmals schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Börsentagen gibt es im New Yorker Aktienhandel am Mittwoch nur teilweise eine Stabilisierungstendenz. Gebremst von enttäuschenden Handelsdaten aus China hielt sich der Dow Jones Industrial nahe seines Vortagesschlusses, während die technologielastige Nasdaq-Börse nachgab.

Der Dow notierte zwei Stunden vor Schluss 0,05 Prozent höher bei 33 611,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand mit 3935,33 Punkten zeitgleich 0,15 Prozent unter seinem Vortagsniveau. Der zuletzt besonders stark von erneuten Zinssorgen eingeholte Nasdaq-100-Index verblieb klarer im Minus: Er verlor nach einigem Auf und Ab zuletzt 0,40 Prozent auf 11 503,56 Punkte.

Die chinesischen Im- und Exporte waren im November stark rückläufig und blieben hinter den Erwartungen zurück. Neben der hohen Inflation belasteten vor allem die Auswirkungen der Null-Covid-Politik, merkte Analyst Christian Henke von IG Markets an. "Die Wachstumslokomotive China verliert an Dampf", so Henke. Dies schüre erneut Sorgen über die weltweite Konjunktur. Ein Zehn-Punkte-Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen in China kam unter diesen Umständen nicht zur Geltung.

China bleibt derzeit auch das zentrale Thema bei Tesla . Die Aktien büßten am Mittwoch 3,4 Prozent ein wegen Berichten, dass der Elektroauto-Hersteller dort die Preise für verschiedene Modelle senke. Die Titel anderer Tech-Giganten wie Amazon , Meta oder Netflix zeigten am Mittwoch eine durchwachsene Tendenz.

Positive Nachrichten gab es für die Aktionäre von Lowes , hier stieg der Kurs um 3,3 Prozent. Die Baumarktkette kündigte den Rückkauf eigener Aktien an und will dafür 15 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Gut an kam außerdem, dass der diesjährige Ausblick vor einer Investorenkonferenz bestätigt wurde. Dies färbte positiv ab auf den Konkurrenten Home Depot , der im Dow 1,3 Prozent zulegte.

Allgemein gefragt waren die Papiere aus dem Gesundheitssektor, wie Kursgewinne von bis zu einem Prozent bei den Dow-Werten UnitedHealth , Johnson & Johnson , Amgen und Merck & Co zeigten. Die Branche war zuvor schon in Europa gefragt gewesen, mit deutlichen Kursgewinnen von Sanofi- und GSK-Aktien. Große Erleichterung brachte die Abweisung einer Sammelklage in den USA wegen angeblicher Risiken durch das Sodbrennen-Medikament Zantac. Auch der US-Konzern Pfizer ist Profiteur der Nachricht. Seine Titel legten 1,6 Prozent zu.

Ansonsten standen noch kursbewegende Analystenstimmen im Mittelpunkt. Unter Druck gerieten deshalb Titel aus der Tourismusbranche. Die Experten von Wolfe Research wurden generell pessimistischer für die Nachfrage in Zeiten einer schwächelnden Konjunktur. Die Reiseportale Expedia und Tripadvisor litten mit Abgaben von bis zu 6,0 Prozent unter Abstufungen. Im Sog davon gerieten auch Fluggesellschaften unter Druck.

Größer war auch der Abschwung bei den Aktien von Brown-Forman , die mehr als sieben Prozent verloren. Laut der Expertin Nadine Sarwat von Bernstein Research verfehlte der Hersteller von Spirituosen wie Jack Daniel's wegen einer enttäuschenden Profitabilität im zweiten Geschäftsquartal deutlich die Gewinnerwartungen. Ein angehobenes Umsatzziel tröstete die Anleger darüber nicht hinweg.

Positiv entwickelten sich dagegen die Anteile von SolarEdge , die nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um 3,1 Prozent stiegen. Analyst Julien Dumoulin-Smith argumentierte, die günstige strategische Positionierung werde zu einem Rückenwind für das Solartechnik-Unternehmen. Die Aussichten würden sich erheblich verbessern und dies deutlich stärker als es der Markt bisher realisiert habe./tih/mis