Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle - Einbußen an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor wichtigen Konjunkturdaten haben sich die Investoren am Dienstag zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,05 Prozent im Plus bei 32 452,33 Punkten. Kursverluste gab es an der technologielastigen Börse Nasdaq. Vor allem die Daten zu den Konsumausgaben und der Preisentwicklung im Februar dürften im Wochenverlauf in den Fokus rücken. Sie werden am Freitag veröffentlicht.

Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,19 Prozent auf 3970,06 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 12 581,41 Punkte stärker nach unten. Hier belasteten Indexschwergewichte wie Alphabet , AMD , Tesla und Nvidia mit ihren Kursverlusten./bek/he