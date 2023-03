Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit drei Wochen

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an den Aktienmärkten in den USA hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 32 875,85 Punkte auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Börsianern zufolge hat der Index mit den jüngsten Gewinnen den Mitte Februar begonnenen Abwärtstrend wieder nach oben verlassen.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,62 Prozent auf 4052,89 Zähler. Der technologielastige Index Nasdaq 100 stieg um 0,70 Prozent auf 12 935,70 Punkte.

Mit Blick auf die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor setzt sich seitens der Investoren zunehmend eine entspanntere Haltung durch, am US-Bondmarkt setzen Anleger mittlerweile nicht mehr verstärkt auf sichere Papiere. Der S&P 500 Finanzsektor hat sich vom jüngsten Tief in der vergangenen Woche mittlerweile um knapp sechs Prozent erholt./bek/he