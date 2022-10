Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit Mitte September

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es zum Auftakt der neuen Woche weiter aufwärts gegangen. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 31 338,03 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte damit an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom jüngsten Tief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile um gut neun Prozent erholt.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,41 Prozent auf 3768,19 Zähler. Der von Technologietiteln dominierte Nasdaq 100 trat dagegen mit 11 304,26 Punkte quasi auf der Stelle. Hier hielten vor allem die Kursverluste der beiden Schwergewichte Tesla und Meta den Index zurück./bek/he