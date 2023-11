Aktien New York: Dow stagniert am Ende einer guten Börsenwoche

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem Auslaufen der Saison der Quartalsbilanzen in den USA hat es den großen Börsenindizes am Freitag an Impulsen gefehlt. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,07 Prozent auf 34 920 Punkte. Auch vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten bewegten die Kurse nicht. Mit einem Aufschlag von knapp zwei Prozent deutet sich für den Dow aber eine durchaus erfreuliche Börsenwoche an.

Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,38 Prozent niedriger bei 15 774 Punkten. Hier steht auf Wochensicht ein Gewinn von etwa eineinhalb Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,10 Prozent auf 4504 Punkte nach./bek/he