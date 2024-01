Aktien New York: Dow schwächelt weiter - Tech-Werte erholen sich

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag uneinheitlich in den Handel gestartet. Die Standardwerte an der Wall Street setzten - belastet von der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung - ihren moderaten Abwärtstrend fort. Dagegen erholten sich die Technologietitel an der Nasdaq von ihren jüngsten Verlusten. Für gute Stimmung sorgte, dass der taiwanische Chipkonzern TSMC ein schwieriges Jahr 2023 unerwartet stark beendet hatte. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten fielen gemischt aus.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 37 232,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 4757,23 Zähler aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,92 Prozent auf 16 890,28 Punkte./edh/he