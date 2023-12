Aktien New York: Dow schwächelt leicht nach Rekordlauf

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf des Dow Jones Industrial ist am Freitag ist Stocken geraten. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, dämpfte im Fernsehen die Erwartungen, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr ihre Leitzinsen deutlich reduzieren wird. Von den Konjunkturdaten gingen außerdem gemischte Signale aus, was die Hoffnung auf Zinssenkungen angeht.

Im frühen Handel sank der bekannteste Wall-Street-Index Dow um 0,14 Prozent auf 37 197,33 Zähler, was im Wochenverlauf ein Plus von 2,6 von Prozent bedeuten würde. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,08 Prozent auf 4715,99 Punkte nach. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 legte unterdessen um 0,46 Prozent auf 16 615,02 Zähler zu. Sein Wochenplus würde sich damit auf 3,3 Prozent belaufen. Sein Rekordhoch hat er allerdings noch nicht ganz erreicht. Es fehlen noch rund 150 Punkte./ck/men