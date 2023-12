Aktien New York: Dow schleppt sich zum nächsten Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seinen Rekordlauf in gemäßigtem Tempo fortgesetzt und eine weitere Bestmarke erklommen. Im frühen Handel stand zuletzt ein Plus von 0,03 Prozent auf 37 317,42 Punkte zu Buche.

Auch insgesamt hielten sich die Bewertungen an den US-Börsen in Grenzen. Der marktbreite S&P 500 stieg in einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld um 0,42 Prozent auf 4738,89 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,43 Prozent auf 16 695,29 Zähler. Börsianer gehen davon aus, dass die großen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte./la/he