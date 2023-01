Aktien New York: Dow leicht im Minus - Nasdaq-Börsen von Tesla angetrieben

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla und robuste Daten zum Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag die Stimmung an den technologielastigen Nasdaq-Börsen aufgehellt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dagegen drehte nach einem freundlichen Handelsstart in die Verlustzone. Er gab im frühen Geschäft zuletzt um 0,23 Prozent auf 33 665,03 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 dagegen legte um 0,20 Prozent auf 4024,57 Zähler zu. Der Nasdaq 100 stieg sogar um 0,87 Prozent auf 11 918,03 Punkte./ck/jha/