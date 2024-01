Aktien New York: Dow knickt ein - Zinsoptimismus schrumpft

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende sind die US-Aktienmärkte mit einem Dämpfer in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,62 Prozent tiefer bei 37 361,12 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 4765,98 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,01 Prozent auf 16 830,71 Punkte ein.

Händler verwiesen auf Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller, wonach die US-Notenbank die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken wird, wie bislang erwartet wurde. Da der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung sei und die Inflation graduell zurückgehe, sehe er keinen Grund, die Zinsen so stark zu senken wie in der Vergangenheit. Er wolle ein vorsichtiges und methodisches Vorgehen, sagte Waller./edh/he