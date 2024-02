Aktien New York: Dow gibt nahe Rekordhoch etwas nach

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch in der Nähe ihrer Rekordniveaus leichte Verluste verzeichnet. Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht wurden, tun sich die wichtigsten Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schließlich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,12 Prozent nach auf 38 924,37 Zähler nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 5075,50 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,35 Prozent auf 17 907,88 Zähler.

Unter den Einzelwerten gerieten die Aktien von Unitedhealth noch stärker in den Abwärtssog und sackten als klares Schlusslicht im Dow um 4,6 Prozent ab. Am Dienstag bereits hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass das Justizministerium eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Krankenversicherer eingeleitet habe. Der Konzern und das Justizministerium lehnten jeweils eine Stellungnahme dazu ab.

Ansonsten standen Quartalsberichte und Ausblicke von Unternehmen bei den Anlegern unvermindert im Fokus. So hatte das Online-Auktionshaus Ebay mit seinen Geschäftszahlen und Aussagen zum ersten Quartal und dem Gesamtjahr überzeugt. Für die Papiere ging es unter den besten Werten im S&P um mehr als sieben Prozent nach oben.

Die Anteilscheine von First Solar stiegen um gut zwei Prozent. Von einer Krise ist bei dem Solarmodulhersteller wenig zu spüren. Er verfehlte zwar die Umsatzerwartung am Markt, überzeugte aber mit seinen Gewinnen und dem Ausblick.

Unter den kleineren Werten sprangen Beyond Meat um 44 Prozent hoch. Der Fleischalternativen-Anbieter hatte trotz eines Geschäftsrückgangs im abgelaufenen Jahresviertel die Markterwartungen übertroffen.

Abseits des Zahlenreigens büßten die Aktien von Applied Materials 2,6 Prozent ein. US-Regierungsbehörden stellten neuerliche Anfragen über Lieferungen des Zulieferers für die Halbleiterbranche an chinesische Kunden./la/he