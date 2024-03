Aktien New York: Dow & Co weiten die Verluste etwas aus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Kursverluste haben das Bild an den US-Aktienmärkten zum Wochenauftakt geprägt. Händler warten auf wichtige Konjunkturdaten, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed geben könnten. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,17 Prozent nach auf 39 409 Punkte und weitete damit die Verluste vom Freitag noch etwas aus.

Zwar wird auch in den USA am Karfreitag nicht gehandelt, Konjunkturdaten werden aber veröffentlicht. Im Fokus dürfte das Inflationsmaß PCE stehen, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Da dieser zum Großteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen, hieß es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg.

Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,33 Prozent auf 5217 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,80 Prozent auf 18 194 Punkte abwärts./bek/mis