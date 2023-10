Aktien New York: Dow & Co legen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally an den US-Börsen ist am Mittwoch weitergegangen. Im frühen Handel kletterte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,27 Prozent auf 33 832 Punkte nach oben und führte damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen drei Handelstage fort. Unerwartet hohe Inflationsdaten, die vor Börsenbeginn veröffentlicht wurden, beeinträchtigten die Stimmung nicht.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,37 Prozent auf 4375 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index Nasdaq 100 legte um 0,52 Prozent auf 15 210 Zähler zu./bek/he