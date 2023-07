Aktien New York: China-Konjunkturmaßnahmen stützen den Dow

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. Börsianer verwiesen auf die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen als Unterstützungsfaktor. Gedämpft werde die Kaufstimmung allerdings von Rezessionsängsten sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltend hohen US-Leitzinsen.

Der US-Leitindex gewann 0,33 Prozent auf 34 056,51 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 4416,56 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,10 Prozent auf 15 031,10 Punkte./la/he