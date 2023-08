Aktien New York Ausblick: Zahlen und Ausblick von Nvidia treiben Tech-Werte an

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX) - Hervorragende Geschäftszahlen und ein sehr optimistischer Ausblick des Chipkonzerns Nvidia dürften am Donnerstag die Technologiewerte am US-Aktienmarkt antreiben. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 0,87 Prozent höher auf 15 280 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen wird 0,17 Prozent...