Aktien New York Ausblick: Wieder Verluste nach Erholungsschub

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach dem Erholungsschub zur Wochenmitte am Donnerstag wieder auf Verluste zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Minus auf 33 162 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 1,2 Prozent tiefer auf 11 101 Punkte.

Am Mittwoch hatten noch erfreuliche Geschäftszahlen von Unternehmen sowie eine deutliche Stimmungsaufhellung der amerikanischen Verbraucher die Aktienkurse in New York beflügelt. Doch nun drückten neue Daten sowie negativ aufgenommene Aussagen von Micron Technology etwas auf die Stimmung.

Während die US-Wirtschaft im dritten Quartal etwas stärker gewachsen ist als bisher bekannt, stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet. Nach dem Börsenstart stehen noch Frühindikatoren auf der Agenda.

Vorbörslich stachen die Aktien des größten US-Speicherchipherstellers Micron mit einem Kursrückgang um knapp viereinhalb Prozent heraus. Micron hatte am Mittwoch nach Börsenschluss für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres einen Umsatzeinbruch sowie einen hohen Verlust berichtet und sieht im laufenden Quartal wenig Aussicht auf Besserung. Deshalb will das Unternehmen mit massiven Investitionskürzungen, einem Stellenabbau und Einschnitten bei der Vergütung des Managements die Kosten senken. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt.

Im Sog dieser Negativ-Schlagzeilen büßten die Aktien der heimischen Branchenkollegen Applied Materials und Lam Research ebenfalls schon vor Handelsbeginn dreieinhalb beziehungsweise gut drei Prozent ein. Auch europäische Chipwerte wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Bei Tesla zeichnen sich weitere Verluste ab: Die Aktien des Elektroautobauers sanken um knapp ein Prozent, nachdem sie noch am Mittwoch einen ersten Stabilisierungsversuch unternommen und letztlich nur moderat verloren hatten. Zunächst waren sie allerdings auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gesunken. Seit Anfang 2022 steht ein Kursverlust von über 60 Prozent zu Buche, womit Tesla einer der schwächsten Werte im Nasdaq 100 ist - das Börsenbarometer hat im selben Zeitraum nur etwa halb so viel verloren.

Dass Tesla US-Käufern seiner zwei günstigsten Modelle deutlich höhere Preisnachlässe gewährt als noch Anfang Dezember, lastete offenbar auf der Stimmung. Denn ein solcher Schritt ist für Tesla sehr ungewöhnlich und dürfte der Diskussion über eine schwache Nachfrage neue Nahrung geben. Zuletzt hatte das Unternehmen in China sowohl die Produktion zurückgefahren als auch die Preise gesenkt.

In New York gelistete Anteilsscheine chinesischer Unternehmen profitierten indes von einem Bericht, dem zufolge China die Quarantänezeit für Einreisende aus Übersee verkürzen will. Die Aktien des Amazon -Konkurrenten Alibaba, des Suchmaschinenbetreibers Baidu und der E-Commerce-Plattform Pinduoduo verteuerten sich um bis zu anderthalb Prozent./gl/mis