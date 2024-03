Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung vor Konjunkturdaten erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street wird am Freitag vor der Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten mit einer verhaltenen Eröffnung gerechnet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,04 Prozent tiefer bei 38 979 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG am Freitag 0,08 Prozent höher bei 18 060 Punkten.

Im frühen Handel werden der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, die Bauinvestitionen, das Uni Michigan Verbrauchervertrauen und der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Dell Technologies mit einem vorbörslichen Kurssprung von 27 Prozent im Anlegerfokus stehen. Der Computerhersteller legte für das abgelaufene Quartal einen unerwartet hohen Umsatz und Gewinn vor. Dieses Mal hätten die auf Künstliche Intelligenz bezogenen Aufträge nicht enttäuscht, kommentierte UBS-Analyst David Vogt.

Die Papiere von Hewlett Packard Enterprise sackten hingegen vorbörslich um 4,5 Prozent ab. Der IT-Konzern enttäuschte mit seinen Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal die Anleger. Zudem lag das Erlösziel für das laufende Vierteljahr unter den Erwartungen der Experten.

Die Anteilsscheine der New York Community Bancorp brachen im vorbörslichen Handel um 23 Prozent ein, nachdem die Bank Probleme mit ihren internen Kontrollen bekannt gegeben und einen Führungswechsel angekündigt hatte. Bei der Bewertung der Unternehmenskontrolle durch das Management seien wesentliche Schwachstellen im Zusammenhang mit der Kreditprüfung festgestellt worden, hieß es./edh/jha/