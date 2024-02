Aktien New York Ausblick: Weitgehend stabil auf hohem Niveau - Ebay im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch nahe Rekordniveaus mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht wurden, tun sich die Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schließlich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Zudem werden an diesem Mittwoch mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed Reden halten.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,23 Prozent tiefer auf 38 883 Punkte. Damit würde der bekannteste Wall-Street-Index seine Vortagesverluste ausweiten. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 dürfte laut IG mit minus 0,33 Prozent auf 17 911 Zähler starten und damit seine Gewinne vom Dienstag wieder abgeben.

Die Zweitschätzung für das Bruttoinlandsprodukt der USA legte im vierten Quartal annualisiert nicht ganz so deutlich zu wie erwartet. Den Zinssenkungsfantasien tat das also keinen Abbruch. Die Stimmung bleibt optimistisch, auch wenn die hochgesteckten Erwartungen an rasche und kräftige Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr inzwischen zurückgefahren wurden. Es wird nun auf eine Senkung von insgesamt 0,75 Prozentpunkten gesetzt, und zwar mit einem ersten Schritt nicht vor Mai oder Juni. Das wird allgemein auch für realistisch gehalten.

Marktteilnehmer sind nichtsdestotrotz erleichtert, dass es nicht mehr darum geht ob, sondern wann die Fed angesichts der rückläufigen Inflation die Leitzinsen senkt. Das wiederum erhöht die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu Anleihen.

Quartalsberichte und Ausblicke von bekannten US-Unternehmen stehen bei den Anlegern unvermindert im Fokus. So hatte das Online-Auktionshaus Ebay am Vortag nachbörslich mit seinen Zahlen und Aussagen zum ersten Quartal und dem Gesamtjahr überzeugt. Vorbörslich ging es für die Aktie um etwas mehr als 5 Prozent nach oben. Ähnlich verhält es sich mit First Solar , deren Aktie vorbörslich um knapp 7 Prozent zulegte. Von einer Krise ist bei dem Solarmodulhersteller wenig zu spüren. Er verfehlte zwar die Umsatzerwartung am Markt, überzeugte aber mit seinen Gewinnen und dem Ausblick.

Nachbörslich wird an diesem Mittwoch Salesforce Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Softwarekonzern dürfte nach den Worten von RBC-Analyst Rishi Jaluria solide Zahlen vorlegen. Die Debatte darum, ob sich prozentual zwei- oder eher nur einstellige Wachstumsraten halten lassen, dürfte nach dem guten dritten Quartal vorerst geendet sein, schrieb er. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld sei indes weiterhin kaum ideal zu nennen und Konkurrenten wie Hubspot besser für das Geschäft mit generativer Künstlicher Intelligenz (KI) positioniert. Vorbörslich legte der Anteilsschein von Salesforce leicht zu Prozent.

Die Aktien von Applied Materials sackten zur selben Zeit um bald 3 Prozent ab. US-Regierungsbehörden stellten neuerliche Anfragen über Lieferungen des Zulieferers für die Halbleiterbranche an chinesische Kunden.

Unter den kleineren Werten sprangen Beyond Meat um knapp 60 Prozent hoch, nachdem der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte trotz eines Geschäftsrückgangs im abgelaufenen Jahresviertel die Markterwartungen übertroffen hatte.

Weiter nach oben dürfte es zudem für Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen gehen, nachdem der Preis des Bitcoin noch weiter gestiegen war und die Marke von 60 000 US-Dollar übersprungen hat. MicroStrategy und Marathon Digital gewannen vorbörslich je 7 Prozent, Cleanspark und Coinbase sprangen um jeweils etwas mehr als 5 Prozent hoch und Riot Platforms um knapp 4 Prozent./ck/mis