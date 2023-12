Aktien New York Ausblick: Weitere moderate Verluste nach starkem Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt werden am Dienstag weitere moderate Verluste erwartet. Die Rally ist seit dem Wochenbeginn ins Stocken geraten. Allerdings haben der Dow Jones Industrial , S&P 500 und der Nasdaq 100 seit ihren Oktobertiefs inzwischen jeweils prozentual zweistellig zugelegt und sind wieder unterwegs in Richtung ihrer Rekordhochs. Nun herrscht wieder Zurückhaltung. Börsianern zufolge ist dies vor allem wichtigen anstehenden Daten geschuldet. Außerdem belastet auch der von "stabil" auf "negativ" gesenkte Ausblick für Chinas Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody’s.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Wall-Street-Index Dow 0,2 Prozent tiefer bei 36 128 Punkten. Am Freitag stieg er erstmals wieder seit Januar 2022 über 36 000 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dow ganz zu Anfang des Jahres 2022 bei knapp unter 36 953 Punkten. Für den Auswahlindex Nasdaq-100, dessen Rekordhoch im November 2021 bei 16 765 Punkten lag, zeichnet sich am Dienstag ein um 0,4 Prozent auf 15 783 Zähler leichterer Start ab.

Mit besonderem Interesse wird auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche gewartet. Schließlich hatte der nach den jüngsten Inflationsdaten vorausgeeilte Optimismus die Börsenrally zuletzt angeheizt. Erste Zinssenkungen werden am Markt inzwischen bereits im Frühjahr 2024 erwartet.

Zwar hätten zuletzt einige Notenbankvertreter versucht, die vorhandenen Zinssenkungsspekulationen einzudämmen, so vor allem Fed-Chef Jerome Powell, erinnerten die Experten der Helaba. "An der Tatsache, dass die Märkte bereits im Frühling 2024 erste Zinssenkungen beiderseits des Atlantiks einpreisen, änderte sich aber grundsätzlich nichts. Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick heute auf den ISM-Serviceindex des abgelaufenen Monats." Es zeichne sich hier eine Stabilisierung ab, schrieben die Experten weiter, raten aber davon ab, die Erwartungen allzu hochzustecken.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien des Computerspiele-Entwicklers Take-Two Interactive einen Blick wert sein. Die Rockstar-Games-Abteilung veröffentlichte den ersten Trailer für das mit Spannung erwartete Videospiel Grand Theft Auto VI. Analysten sahen diesen zwar positiv, bemängelten aber, die Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2025 und dass ein genaues Datum nicht angegeben worden sei. Die Papiere büßten vorbörslich 2,9 Prozent ein.

Zu Lululemon äußerte sich die Investmentbank Raymond James nicht mehr ganz so euphorisch wie bisher. Analyst Rick Patel stufte das Papier des Sportartikelherstellers von "Strong Buy" auf "Outperform" ab und begründete dies mit dem jüngst starken Lauf des Papiers. Die Aktie gab vorbörslich um 0,4 Prozent nach./ck/jha/