Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste im Zuge einer sehr schwachen Woche

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Freitag an ihre Verluste der vergangenen Tage anknüpfen. Die Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauen mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China und die sich dort zuspitzende Immobilienkrise. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt taxiert der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6...