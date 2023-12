Aktien New York Ausblick: Weitere Rekorde an Nasdaq-Börse möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Technologieindizes in den USA könnten sich auch am vorletzten Handelstag des Jahres zu Rekorden aufschwingen. Dominiert von Schwergewichten wie Apple , Microsoft und Amazon , wird der Nasdaq 100 am Donnerstag rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher berechnet bei 16 966 Punkten. Es wäre der dritte Tag in Folge mit einer Rekordmarke des Index. Um mehr als die Hälfte ist der Nasdaq 100 im Börsenjahr 2023 gestiegen.

Anders der Leitindex Dow Jones Industrial , für den zur Startglocke überschaubare Abgabe signalisiert werden. Zuletzt betrug das vorbörsliche Minus wenige Punkte auf 37 640 Zähler. Mit einem Jahresgewinn 2023 von knapp 14 Prozent bleibt der Dow deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück.

Beobachter rechnen wie schon in den vergangenen Tagen mit einem ruhigen Handel und geringen Börsenumsätzen. Vorbörslich fielen die Aktien von Moderna auf mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Das Anlegermagazin "Barron's" wies darauf hin, dass man an der Wall Street nach einem desaströsen Aktienjahr des Impfstoffherstellers im kommenden Jahr mit einer Erholung rechne.

Die Papiere von Tesla setzten den Anstieg der vergangenen Wochen fort, sie gewannen vorbörslich 1 Prozent. Hier könnten Anleger noch kurz vor Jahresende auf den Zug aufspringen, hat sich der Kurs des Elektroautoherstellers doch seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt./bek/mis