Aktien New York Ausblick: Weiter stabilisiert am Ende des schwachen Septembers

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen können am Freitag zum Quartalsschluss auf weitere Erholungsgewinne hoffen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 33 875 Punkte und den Nasdaq 100 knapp ein Prozent im Plus bei 14 847 Punkten. Damit würde sich die jüngste Stabilisierung fortsetzen und der bisherige Kursverlust im Börsenmonat September wieder etwas kleiner werden.

Der jüngste Rückgang der Anleiherenditen von langjährigen Höchstständen habe den Aktienmärkten eine dringend nötige Atempause verschafft, schrieb Tim Waterer, Marktanalyst beim Broker KCM Trade. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten, die für den August eine erwartungsgemäße Teuerungsentwicklung gegenüber dem Vorjahr belegten, gaben den Aktienkursen zunächst einen moderat positiven Impuls.

Dagegen schreckte die immer näher rückende, mögliche Stilllegung der Regierungsgeschäfte in den USA die Anleger offenbar kaum. Die US-Regierung teilte den Beschäftigten der Bundesbehörden schon am Donnerstag mit, dass ein "Shutdown" unmittelbar bevorzustehen scheine, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Das bedeutet, dass Millionen Angestellte und Militärangehörige kein Gehalt mehr gezahlt werden kann.

Um eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte zu verhindern, müssten sich Republikaner und Demokraten im Kongress vor Sonntag auf eine Lösung einigen - danach sieht es momentan aber nicht aus. In der Vergangenheit war es aber häufig zu einer Übereinkunft in letzter Minute gekommen.

Unternehmensnachrichten waren am Freitag geprägt von Nike . Die Aktien reagierten mit einem vorbörslichen Kurssprung von rund zehn Prozent auf Geschäftszahlen. Sie knüpften damit an ihre gestrige Stabilisierung nach einem Tief seit Oktober 2022 an. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal bei weitem nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic die Zahlen. Dazu habe Nike mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, ergänzte Gabriella Carbone von der Deutschen Bank.

Davon profitierten nicht nur - wie von Grzinic prognostiziert - die deutschen Konkurrenten Adidas und Puma , sondern auch die um 2,6 Prozent anziehenden Papiere des US-Rivalen Under Armour . Sie hatten noch am Mittwoch ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit dem vergangenen Oktober notiert./gl/tih