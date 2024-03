Aktien New York Ausblick: Weiter im Rallymodus dank Zinsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften ihre positive Reaktion auf den jüngsten Zinsentscheid der Notenbank Fed am Donnerstag fortsetzen. Am Vorabend hatten sie in der Schlussphase schon deutlichen Rückenwind davon bekommen, dass weiterhin Aussicht auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr besteht. Der Leitzins wurde wie erwartet in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen.

Am Donnerstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial nun nochmals 0,3 Prozent höher auf 39 638 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 zeichnete sich zeitgleich ein noch deutlicheres Plus von einem Prozent ab. Die dort konzentrierten Tech-Werte gelten wegen des relativ großen Investitionsbedarfs als besonders zinsabhängig. Während der Dow am Vorabend schon seine Rekordrally aufnahm, dürfte dies nun auch dem Nasdaq-Index gelingen.

Laut der Dekabank bleibt eine Leitzinswende im Juni das Hauptszenario der Fed. Unter Anlegern verfestigt sich denn auch die Erwartung, dass es Mitte des Jahres eine erste Zinssenkung geben wird.

Eine vorbörsliche Kursrally bei Micron nach einem starken Quartalsausblick strahlt am Donnerstag generell positiv auf Chipwerte aus. Die Titel des US-Chipriesen schossen im vorbörslichen Handel um mehr als 17 Prozent nach oben und steuern damit auf ein Rekordhoch zu. Als Ursache für ein überraschend hohes Umsatzziel galt die Nachfrage, die mit Künstlicher Intelligenz in Zusammenhang steht.

Laut einem Händler sind die Aussagen von Micron ein Zeichen dafür, dass sich die Situation auf dem Speichermarkt bessert. Davon profitierten im vorbörslichen US-Handel auch die Aktien der Speicherhersteller Western Digital und Seagate , die 7,4 respektive 4,3 Prozent zulegten. Auch für Branchenausrüster wie Applied Materials wurden die Zielsetzungen positiv gewertet.

Vorbörsliche Stärke zeigten aus dem Chipsektor auch die Broadcom -Aktien mit einem Anstieg um drei Prozent. Analysten zogen ein positives Fazit von einer Investorenveranstaltung. Laut dem Bernstein-Experten Stacy Rasgon hat diese die Annahme untermauert, dass Broadcom neben Nvidia das wichtigste Unternehmen ist, das bedeutende Potenziale durch Künstliche Intelligenz verspürt.

In den Fokus rückt am Donnerstag der Börsengang des Social-Media-Netzwerks Reddit , der laut Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown für Enthusiasmus sorgt. Der Ausgabepreis wurde mit 34 US-Dollar am oberen Ende der Spanne festgelegt, was für eine hohe Nachfrage seitens der Investoren spricht. Streeter gibt sich aber kritisch, da das Unternehmen Verluste schreibe. Bislang sei es nicht gelungen, die große Fangemeinde zu monetarisieren./tih/jha/