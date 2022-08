Aktien New York Ausblick: US-Börsen steuern auf freundlichen Wochenabschluss zu

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach dem durchwachsenen Vortag auf einen positiven Wochenausklang zu. Eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,44 Prozent höher auf 33 482,6 Punkten. Beim technologielastigen und zinssensiblen Nasdaq 100 deutet sich zum Start ein Plus von 0,61 Prozent bei 13 373,4 Zählern an....